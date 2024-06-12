İspanyol STK: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçte 5 bin 54 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanyol STK: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçte 5 bin 54 kişi hayatını kaybetti

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, bu yılın ilk 5 ayında Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç güzergahında 5 bin 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Raporda, göçmenlerin Avrupa'ya doğru umut yolculuklarında can pazarının dramatik seviyelere ulaştığı vurgulandı. Özellikle Kanarya Adaları güzergahında 4 bin 808 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol STK, arama kurtarma faaliyetlerinin etkinleştirilmemesi ve gerekli araçların kullanılmaması eleştirisinde bulundu.

12.06.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar), bu yılın ilk 5 ayında (ocak-mayıs) Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru düzensiz göç güzergahında 5 bin 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Caminando Fronteras, son yıllarda düzensiz göçmen akınında en çok kullanılan yol olan Kuzey Afrika kıyıları ile Kanarya Adaları güzergahını kullanan göçmenlerin, Avrupa'ya doğru "umut yolculuklarında can pazarının dramatik seviyelere ulaştığını" vurguladı.

İspanyol STK tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılan raporda, 2024'ün ilk 5 ayında toplam 5 bin 54 düzensiz göçmenin İspanya kıyılarına gelmeye çalışırken hayatını kaybettiği ve bunun 4 bin 808'inin Kanarya Adaları güzergahında olduğu belirtildi.

Raporda, istatistik açıdan hesaplama yapıldığında 2024'ün ilk 5 ayında "Kuzey Afrika ile Kanarya Adaları arasındaki Atlantik Okyanusu'nda her 45 dakikada 1 ya da gün başına 32 düzensiz göçmenin öldüğü" kaydedildi.

Bu güzergahta, 2023 yılının tamamında 6 bin 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği aktarılarak, bu yılın sadece ilk 5 ayında 4 bin 800'den fazla göçmenin aynı yolda can vermesinin "emsalsiz" olduğu ifade edildi.

Ocak-Mayıs 2024 döneminde toplamda 47 teknenin veya botun Kanarya Adaları'na doğru gelirken yolda battığı ve içindekilerin tamamının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Verilerde en çok ölümlerin, meteorolojik şartların en kötü olduğu aylar olan ocak (1997) ve şubatta (1090) tespit edildiği kaydedildi.

"Gerekli arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor"

Düzensiz göçmenlerle veya aileleriyle görüşerek toplamı hesaplayan İspanyol STK'nin "ölü" olarak açıkladığı sayının, İspanya İçişleri Bakanlığı veya Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi verilerinde "kayıp veya bilinmeyen" olarak geçtiği belirtildi.

Düzensiz göçmen ölümlerinin yaşandığı vakalarda batan teknelerin çıkış noktasının özellikle Moritanya'nın Nuakşot, Nuadibi gibi kıyı kentleri olduğu, bunu Senegal ve Gambiya kıyıları çıkışlı teknelerin izlediği kaydedildi.

Umut yolculuğunda hayatları kaybeden düzensiz göçmenlerin Cezayir, Burundi, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine Bissau, Komorlar, Gine Konakri, Mali, Fas, Moritanya, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Sudan, Sierra Leone ve Pakistan vatandaşı oldukları aktarıldı.

"Gemi kaza noktaları biliniyor fakat arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor"

İspanyol STK, düzensiz göçmen dramında ilgili ülkelere "Kurtarma faaliyetlerinin etkinleştirilmesinde ve yoldaki insanların hayatlarını kurtarmak için kullanılacak araçlara karar verilmesinde büyük bir keyfilik var. Bir gemi kazasının meydana geldiği kesin konumlarda olmasına rağmen gerekli arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor." eleştirisinde bulundu.

Kaynak: AA

Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, İspanya, Göçmen, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol STK: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçte 5 bin 54 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:28:19. #1.12#
SON DAKİKA: İspanyol STK: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçte 5 bin 54 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement