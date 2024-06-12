İspanyol STK: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçte 5 bin 54 kişi hayatını kaybetti

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İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar), bu yılın ilk 5 ayında (ocak-mayıs) Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru düzensiz göç güzergahında 5 bin 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Caminando Fronteras, son yıllarda düzensiz göçmen akınında en çok kullanılan yol olan Kuzey Afrika kıyıları ile Kanarya Adaları güzergahını kullanan göçmenlerin, Avrupa'ya doğru "umut yolculuklarında can pazarının dramatik seviyelere ulaştığını" vurguladı.

İspanyol STK tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılan raporda, 2024'ün ilk 5 ayında toplam 5 bin 54 düzensiz göçmenin İspanya kıyılarına gelmeye çalışırken hayatını kaybettiği ve bunun 4 bin 808'inin Kanarya Adaları güzergahında olduğu belirtildi.

Raporda, istatistik açıdan hesaplama yapıldığında 2024'ün ilk 5 ayında "Kuzey Afrika ile Kanarya Adaları arasındaki Atlantik Okyanusu'nda her 45 dakikada 1 ya da gün başına 32 düzensiz göçmenin öldüğü" kaydedildi.

Bu güzergahta, 2023 yılının tamamında 6 bin 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği aktarılarak, bu yılın sadece ilk 5 ayında 4 bin 800'den fazla göçmenin aynı yolda can vermesinin "emsalsiz" olduğu ifade edildi.

Ocak-Mayıs 2024 döneminde toplamda 47 teknenin veya botun Kanarya Adaları'na doğru gelirken yolda battığı ve içindekilerin tamamının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Verilerde en çok ölümlerin, meteorolojik şartların en kötü olduğu aylar olan ocak (1997) ve şubatta (1090) tespit edildiği kaydedildi.

"Gerekli arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor"

Düzensiz göçmenlerle veya aileleriyle görüşerek toplamı hesaplayan İspanyol STK'nin "ölü" olarak açıkladığı sayının, İspanya İçişleri Bakanlığı veya Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi verilerinde "kayıp veya bilinmeyen" olarak geçtiği belirtildi.

Düzensiz göçmen ölümlerinin yaşandığı vakalarda batan teknelerin çıkış noktasının özellikle Moritanya'nın Nuakşot, Nuadibi gibi kıyı kentleri olduğu, bunu Senegal ve Gambiya kıyıları çıkışlı teknelerin izlediği kaydedildi.

Umut yolculuğunda hayatları kaybeden düzensiz göçmenlerin Cezayir, Burundi, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine Bissau, Komorlar, Gine Konakri, Mali, Fas, Moritanya, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Sudan, Sierra Leone ve Pakistan vatandaşı oldukları aktarıldı.

"Gemi kaza noktaları biliniyor fakat arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor"

İspanyol STK, düzensiz göçmen dramında ilgili ülkelere "Kurtarma faaliyetlerinin etkinleştirilmesinde ve yoldaki insanların hayatlarını kurtarmak için kullanılacak araçlara karar verilmesinde büyük bir keyfilik var. Bir gemi kazasının meydana geldiği kesin konumlarda olmasına rağmen gerekli arama kurtarma araçları etkinleştirilmiyor." eleştirisinde bulundu.