Isparta Belediyesi, Suriye\'nin başkenti Şam\'ın Türkmen mahallesinde iftar verdi

Isparta Belediyesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tadamon Mahallesinde bin kişilik iftar programı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Merkez Teşkilatı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelindeki belediyelerin katkısıyla düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Suriyeli yetkililer ve bölge sakinleri katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den sivil toplum kuruluşları ile bazı belediyelerin Suriye'de yoğun şekilde yardım faaliyetleri yürüttüğünü ve ramazan ayı boyunca yardımların iftar organizasyonları şeklinde sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'den Suriye'nin farklı şehirlerine insani yardımların devam ettiğini belirten Yılmaz, özellikle ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve büyükşehir belediyesinin Suriyelilerin ramazanı daha iyi şartlarda geçirmesi için ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz, Isparta Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu bazı belediyelerin sahada faaliyetlere başladığını ve ramazan organizasyonlarının planlanmasında bölgenin ihtiyaçları ve toplumsal çeşitliliğin dikkate alındığını kaydetti.

Tadamon sakinlerinin savaş boyunca büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Yılmaz, "Tadamon ciddi bir Türkmen nüfusa sahip. Bu nedenle iftar programlarımız arasında buraya da yer verdik." dedi.

Yılmaz, ramazan ayı boyunca Türkmen mahallelerinin yanı sıra Kürt ve Arap mahalleleri ile Filistin mülteci kampları dahil olmak üzere Suriye'nin toplumsal çeşitliliğini yansıtan bölgelerde iftar programlarının düzenleneceğini belirtti.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Türkiye'den 16 belediyenin katkıları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile iftar sofrasında Suriyeli kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Burada sadece iftar sofrası kurmuyoruz; milletimizin vicdanını, merhametini ve ümmet bilincini temsil ediyoruz." ifadesini kullanan Turan, ramazanın bereketi, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ışığıyla zulmün karanlığının yırtılacağını ifade etti."

Dün Dahiye semtinde bir caminin açılışını gerçekleştirdiklerini, bugün ise burada iftar programında buluştuklarını aktaran Turan, benzer faaliyetlerin yalnızca Suriye'de değil Gazze'de de sürdürüldüğünü söyledi.

Turan, Suriye'de oluşan özgürlük ikliminin, işgal altındaki diğer İslam beldelerinin de özgürlüğüne kavuşmasının müjdecisi olmasını temenni etti.

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AK Parti olarak Suriye'nin 14 vilayetinde 19 noktada iftar programı düzenlediklerini belirten Yaman, "İftar çadırları kuruyor, kardeşlerimizle bir sofrayı paylaşıyoruz. Bu coğrafya bizim kardeş coğrafyamız. İki ayrı devlet olabiliriz ama kardeşiz. Suriye halkı 14 yıl boyunca büyük acılar yaşadı." dedi.

Yaman, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Suriyelilerin yaralarının sarılması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirterek, Suriye halkının en kısa sürede ülkesini yeniden ayağa kaldıracağına inandığını sözlerine ekledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ise ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, paylaşma ve dayanışma ruhunu yalnızca Türkiye'de değil dost ve kardeş ülkelerde de yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kısa sürede organize edilen bu programın, AK Parti Genel Merkez Teşkilatı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelindeki belediyelerin katkısıyla hayata geçirildiğini ifade eden Altepe, 17 belediyenin sahada aktif görev aldığını kaydetti.

Altepe, Suriye ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına işaret ederek, ramazan sonrasında da belediyeler arasında işbirliği çerçevesinde kalkınma ve yerel hizmetler alanında çalışmaların süreceğini belirtti.