Isparta\'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek

ISPARTA'da Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi gerçekleştirilecek. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan gösteri öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Federasyon bünyesindeki 50 dernekten tavuk, horoz, güvercin, kaz ve tavşandan oluşan 1500 hayvanın sergileneceği organizasyon 13- 14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Özcan Çetin, gösteride aralarında Osmanlı sultanı, Denizli horozu, hünkari güvercini ve Trabzon gugullusu gibi milli ırkların da bulunduğu 100 çeşit hayvanın yer alacağını söyledi. Isparta Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Duygu da gösterinin amacının süs tavuklarının tanıtımıyla, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Yurt içi ve dışından etkinliğe çok sayıda katılımın olacağını aktaran Murat Duygu, "İnsanlara farkındalık yaratmak, süs tavuğunun ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne kategoriye girdiklerini çocuklar için, sevgi aşılaması olması için bu işi yaptık" dedi. (DHA)