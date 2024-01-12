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Isparta'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek - Son Dakika
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Isparta'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Isparta'da gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi için hazırlıklar tamamlandı. Gösteride 1500 hayvan sergilenecek ve aralarında Osmanlı sultanı, Denizli horozu, hünkari güvercini ve Trabzon gugullusu gibi milli ırklar da yer alacak. Etkinlik, süs tavuklarının tanıtımı ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenleniyor.

12.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:21
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ISPARTA'da Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi gerçekleştirilecek. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan gösteri öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Federasyon bünyesindeki 50 dernekten tavuk, horoz, güvercin, kaz ve tavşandan oluşan 1500 hayvanın sergileneceği organizasyon 13- 14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Özcan Çetin, gösteride aralarında Osmanlı sultanı, Denizli horozu, hünkari güvercini ve Trabzon gugullusu gibi milli ırkların da bulunduğu 100 çeşit hayvanın yer alacağını söyledi. Isparta Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Dernek Başkanı Murat Duygu da gösterinin amacının süs tavuklarının tanıtımıyla, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Yurt içi ve dışından etkinliğe çok sayıda katılımın olacağını aktaran Murat Duygu, "İnsanlara farkındalık yaratmak, süs tavuğunun ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne kategoriye girdiklerini çocuklar için, sevgi aşılaması olması için bu işi yaptık" dedi. (DHA)

Isparta\'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta'da 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek - Son Dakika
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