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Isparta'da çocuklar arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da çocuklar arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı

Isparta'da Gazi Kemal Mahallesi'nde iki çocuk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Muhammed İ. adlı çocuk, Süleyman A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuk, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın ardından kaçan Muhammed İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Isparta\'da çocuklar arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı
24.12.2023 - 23:59,
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Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada, biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Muhammed İ. (13) ile Süleyman A. (13) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Muhammed İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Şehir Hastanesi, Isparta, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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