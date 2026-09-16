Isparta'da nişanlısını rahatsız eden İsmail Özdemir'i öldüren Nafiz Gürbüz'e 26 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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Isparta'da nişanlısını rahatsız eden İsmail Özdemir'i öldüren Nafiz Gürbüz'e 26 yıl 8 ay hapis

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Isparta\'da nişanlısını rahatsız eden İsmail Özdemir\'i öldüren Nafiz Gürbüz\'e 26 yıl 8 ay hapis
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Isparta'da geçen yıl tartıştığı İsmail Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nafiz Gürbüz (35), 26 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Özdemir'in anne ve babası ile yakınları, kararı 'Yaşasın adalet' diyerek alkışladı.

ISPARTA'da geçen yıl tartıştığı İsmail Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nafiz Gürbüz (35), 26 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Özdemir'in anne ve babası ile yakınları, 'Yaşasın adalet' diyerek kararı alkışladı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında gece saatlerinde, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. İsmail Özdemir, nişanlısı Feyza Tanrıkulu'nu rahatsız ettiği gerekçesiyle Nafiz Gürbüz ile tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında Gürbüz, yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Nafiz Gürbüz, Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gürbüz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KARINCAYI BİLE İNCİTMEDİM'

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Nafiz Gürbüz, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İsmail Özdemir'in anne ve babası, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmada ilk sözü sanığa verdi ve savunmasına bir şey ekleyip eklemeyeceğini sordu. Sanık Gürbüz, "10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Karıncayı bile incitmedim. Solağım ve daha önce silahla yaralanma olayı yaşadım. Aracımın kapısı zorlanınca korku, panik ve telaşla kazayla böyle bir olay meydana geldi. Üzgünüm, pişmanım. Ailesinden de özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti önceki duruşmalarda bilirkişilerden istenen raporların tamamlandığını, taraf avukatlarının bu yönde savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Sanık avukatı müvekkilinin şeker hastası olduğunu belirterek, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada verilen mütalaada sanığın, ölen İsmail Özdemir'in nişanlısına arkadaşlık teklif ettiğini, kabul etmeyince ısrarını sürdürdüğünü, mağdurun koruma talebinde bulunduğunu ve uzaklaştırma kararı bulunduğunu, olay gecesi korkutmak amacıyla değil hedef gözeterek ateş ettiğine şüphe olmadığı belirtilerek, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti taraflara mütalaayla ilgili söz verdi. Sanık avukatı müvekkilinin ateş açtığı sırada hedef gözetmediğini, kurşunun sol kola girip çıktığını ve daha sonra kalbe isabet ettiğini öne sürerek, cezanın 'Kasten yaralama' suçundan verilmesini talep etti. Davacı vekili ise mütalaaya katıldıklarını, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Nafiz Gürbüz, "Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Adalete güveniyorum" dedi. Mahkeme başkanı, sanığa 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 350 lira para cezası verildiğini açıkladı.

'ADİLANE BİR KARAR'

Duruşma sonrası konuşan Özdemir ailesinin avukatı Ahmet Yasir Pirimoğlu, "En başından beri dava süreci sağlıklı şekilde ilerledi. Tabii çok üzücü bir olay yaşadık. Müvekkilimin ailesi yaşanan bu olayla ilgili bugüne kadar gerçekten çok büyük keder içerisindeydi. Tabii evlatlarını geri getirmeyecek bu karar ama adilane bir karar oldu" dedi.

'O DA GÜN YÜZÜ GÖRMESİN'

Olayda tek oğlunu kaybeden İlkay Özdemir, "Adalet yerini buldu. Oğlumu geri getirmeyecek ama o da gün yüzü görmesin. Oralarda çürüsün inşallah. Bir daha çıkamasın" diye konuştu.

Baba Müslüm Özdemir de "Oğlum geri gelmeyecek ama verilen karar ile bir nebze olsun yüreğimiz ferahladı" dedi.

Ailenin yakınları 'Yaşasın adalet' diyerek kararı adliye bahçesinde alkışladı.

Kaynak: DHA
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