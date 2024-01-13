 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta ve Burdur'da Şehitlerimize Rahmet, Teröre Lanet, Gazze için Acil Ateşkes Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta ve Burdur'da Şehitlerimize Rahmet, Teröre Lanet, Gazze için Acil Ateşkes Etkinliği Düzenlendi

Isparta'da Mimar Sinan Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, Gazze çadırına kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Şehitlere rahmet, teröre lanet edildi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinilerek, acil ateşkes çağrısı yapıldı. Burdur'da da Kudüs Platformu tarafından etkinlik düzenlendi. Şehitlere dua edildi, lokma dağıtıldı.

Isparta ve Burdur\'da Şehitlerimize Rahmet, Teröre Lanet, Gazze için Acil Ateşkes Etkinliği Düzenlendi
13.01.2024 - 19:30,
Abone Ol

Isparta ve Burdur'da "Şehitlerimize rahmet, teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi.

Isparta'da Mimar Sinan Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırına kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Grup adına konuşan Muhammet Raşit Sancar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Sancar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin, milletin bekası ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Sancar, "Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmıyorsa, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşıyor. Gazzeli sağlık çalışanlarıyla çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız." diye konuştu.

Şehit yakını Rabia Durak da terörü lanetledi.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kudüs Platformu tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Derneği (UDEF) Başkanı Hüseyin Büyükkeleş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyip, yaralı askerlere acil şifalar temennisinde bulundu.

PKK terör örgütünü lanetlediklerini dile getiren Büyükkeleş, Gazze için de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düştüğünü belirten Büyükkeleş, "Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Isparta, Burdur, Gazze, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Terör, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta ve Burdur'da Şehitlerimize Rahmet, Teröre Lanet, Gazze için Acil Ateşkes Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta ve Burdur'da Şehitlerimize Rahmet, Teröre Lanet, Gazze için Acil Ateşkes Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement