İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

Güncel

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin El Halil kentine yaptığı baskında ateş açtığı iki Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin 16 yaşındaki Filistinli çocuğu ateş açarak yaraladığı belirtilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin gaz bombası kullanması sonucu onlarca Filistinli de gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.