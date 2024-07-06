İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur et-Tahta kasabasında bir grup gence ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı, söz konusu kasabada Ahmed Muhammed Abdulhafiz Süleyman isimli Filistinlinin açılan ateşte hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

06.07.2024 06:15
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur et-Tahta kasabasında bir grup gence ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, söz konusu kasabada Ahmed Muhammed Abdulhafiz Süleyman isimli Filistinlinin açılan ateşte hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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