İsrail askerleri, Batı Şeria'da çocuğu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 çocuğu öldürdü, biri çocuk 2 kişiyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Beyt Furik ilçesine düzenlediği baskın sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle göğsünden vurularak ağır yaralanan 16 yaşındaki Sultan Abdurrahman Sultan Hatatibe hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı da Nablus'taki ekiplerin, gerçek mermiyle bacaklarından vurulan biri çocuk 2 kişiyi hastaneye naklettiğini duyurdu.

Kızılay ayrıca, İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmaya çalışan Beyt Furik Belediyesine ait bir ambulansın sürücüsüne saldırdığını ve aracın camını kırdığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.