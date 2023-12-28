İsrail askerleri Gazze\'de Filistinlileri çırılçıplak soyarak gözaltına aldı

Sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze'de bir stadyumda 2 çocuk dahil birçok Filistinliyi çırılçıplak soyarak gözaltına aldığı görüldü.

CNN'in haberine göre, sosyal medya kanallarında yayılan video, İsrail askerlerinin, 2 çocuğu çırılçıplak soyarak, ellerini başlarının üzerine koymalarını emrettiği görülüyor.

Ayrıca daha büyük yaşlardaki erkeklerin de aynı muameleye maruz kaldığı görüntülere yansıyor.

CNN, videonun tam olarak ne zaman çekildiğini teyit edemezken, söz konusu videonun Gazze'deki Yarmouk Stadyumu'nda çekildiğini belirledi.

Kadınları gözlerini bağlayarak gözaltına aldılar

Videonun diğer bölümlerinde, başka kadın ve çocukların da İsrailli askerlerce gözaltına alındığı ve kadınların gözlerinin bağlandığı görülüyor.

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait buldozerler ve askeri araçların da stadyum etrafında gezdiği göze çarpıyor.

Söz konusu video, sosyal medyada tepki çekti.