İsrail Askerleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada yoğun bir şekilde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Ömer Abdulhakim Davud Iştiyye isimli bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de bugün, Nablus kentine bağlı Meracim köyünde 6 evi ve bir aracı ateşe vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.