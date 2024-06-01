İsrail Bakanları, Netanyahu'yu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Bakanları, Netanyahu'yu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti

İsrail Bakanları, Netanyahu\'yu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti. Bakanlar, Hamas'ın yok edilmesi ve tüm esirlerin geri getirilmesi şartı olmadan savaşın sonlandırılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

01.06.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

Maliye Bakanı Smotrich, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı bitirmeden savaşın sonlandırılmasını kabul etmeyeceğini" vurgulayan Smotrich, şunları aktardı:

"Hamas yok edilmeden savaşı bitirmeyi, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazzelilerin kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönmesi yoluyla savaşın şu ana kadar elde ettiği kazanımlara ciddi zarar verilmesini ya da Yahudileri öldürmek için geri dönecek olan Filistinli tutukluların kitlesel olarak serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın ortadan kaldırılmasına, tüm esirlerin geri getirilmesine, Gazze ve Lübnan'da bambaşka bir güvenlik durumunun yaratılmasına, kuzeyde ve güneyde tüm sakinlerin evlerine dönmesine ve ülkenin bu bölgelerinin hızlandırılmış kalkınmasına yatırıma kadar savaşın devam etmesini talep ediyoruz."

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıntıları yayınlanan şekliyle anlaşma, savaşın sona ermesi ve (İsrail'in) Hamas'a teslim olma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun anlaşmayı uygulaması durumunda hükümeti devirecekleri tehdidinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Başbakan (Netanyahu), yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa, bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Otzma Yehudit (liderliğini yaptığı parti) hükümeti feshedecektir.

Bu yasa dışı bir anlaşma, terörizmin zaferi ve İsrail devletine yönelik bir güvenlik tehdididir. Böyle bir anlaşmayı onaylamak mutlak zaferi değil, mutlak yenilgiyi temsil eder. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan savaşın bitmesine izin vermeyeceğiz."

İsrail, yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlamadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Hamas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanları, Netanyahu'yu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 00:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanları, Netanyahu'yu ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement