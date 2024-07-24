İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu. Göstericiler, Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak için toplandı ve Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. Amerikalı Müslümanlar, Filistinliler, Yahudi sivil toplum örgütleri ve insan hakları aktivistleri de protestoya katıldı. Göstericiler, pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak Netanyahu'yu protesto etti. Polis güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin Kongre binasına yaklaşmasına izin vermedi. Göstericilerin Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor.

24.07.2024 18:43
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ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika
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