İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı, İran'daki suikast gecesini Tel Aviv'de geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı, İran'daki suikast gecesini Tel Aviv'de geçirdi

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail sessizliğini korurken Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği bildirildi. Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi. Diğer bakanların ise yaşananlardan haberi olmadı. Heniyye, İran'da bulunduğu sırada saldırıya uğradı ve İran ile Hamas, suikastı İsrail'in sorumluluğunu kabul ederken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

31.07.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail sessizliğini korurken Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi.

Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların yaşananlardan haberi olmadı.

Netanyahu'nun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından güvenlik istişaresi yapmak üzere Savunma Bakanlığına gittiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsmail Heniyye, Tel Aviv, Tahran, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı, İran'daki suikast gecesini Tel Aviv'de geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı, İran'daki suikast gecesini Tel Aviv'de geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement