İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı, İran'daki suikast gecesini Tel Aviv'de geçirdi

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İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail sessizliğini korurken Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi.

Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların yaşananlardan haberi olmadı.

Netanyahu'nun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından güvenlik istişaresi yapmak üzere Savunma Bakanlığına gittiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.