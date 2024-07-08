İsrail, Batı Şeria'da 5 evi, okulu ve tarım tesislerini yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 5 evi, okulu ve tarım tesislerini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 5 evi, okulu ve tarım tesislerini yıktı. Filistinli aktivistler ve görgü tanıklarına göre, yıkımlar sonucunda tarım arazileri ve yapılar da zarar gördü. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ise İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda 57 okulun tahrip edildiğini açıkladı. Filistinliler, İsrail yetkililerinin inşaat yapılmasını ve arazinin düzeltilmesini izin vermediğini belirtiyor.

08.07.2024 17:15
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İsrail ordusu, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 5 evi, okulu ve tarım tesislerini yıktı.

Filistinli aktivistler ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri El Halil şehrinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde 3 evi ve bir okulu yıkarken, tarım arazileri ve üzerindeki yapılara da zarar verdi.

İsrail güçlerinin Tulkerim kenti yakınlarında 2 evin yanı sıra tarım amaçlı kullanılan prefabrik evleri ve 6 dönümlük serayı da yerle bir ettiği belirtildi.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı ise Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 57 okulun tahrip edildiğini açıkladı.

Mesafir Yatta Yerel Meclisi Başkanı Nidal Yunus da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin yıkılan yapıların ruhsatı için gerekli belgeleri birkaç sene önce İsrail yetkililerine sunduğunu söyledi.

Yunus, "Yapılan şey, yerleşim projeleri lehine bölge sakinlerini uzaklaştırma girişimidir." ifadelerini kullanarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi.

Filistinliler, İsrail yetkililerinin C Bölgesi'nde izin alınmadan inşaat yapılmasını ve arazinin düzeltilmesini yasakladığını, izin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 5 evi, okulu ve tarım tesislerini yıktı - Son Dakika

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