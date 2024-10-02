İsrail, Batı Şeria'da Kontrol Noktalarını Kapatıyor

Güncel

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda askeri kontrol noktasını kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engelliyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çok sayıdaki kent ve beldelerinde askeri geçiş noktalarını Filistinlilerin geçişine kapattı.

İran'dan düzenlenen füze saldırıları ve Yafa'da 7 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail, İbrani takvimine göre bu akşam kutlanacak dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" öncesinde Batı Şeria'daki kısıtlayıcı uygulamalarını artırdı.

Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah'ın tüm girişleri, demir kapılar ve askeri kontrol noktaları İsrail ordusunca kapatılarak Filistinlilerin hareket özgürlüğü engellendi.

Kente girmek isteyen Filistinliler ise köyler, beldeler ve uzun ara sokaklar üzerinden alternatif yollar aramaya koyuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de de İsrail ordusunun uyguladığı kuşatma devam ediyor. İsrail, El Halil kenti ve çevre beldelerin girişlerini kapalı tutmayı sürdürüyor.

Filistin basınına yansıyan haberlerde İsrail ordusunun şehir ve kasabaların ana girişlerini kapatması, yayalar içinde kontrol ve denetimleri sıkılaştırması sebebiyle yollarda ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltıların El Halil, Nablus, Ramallah ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınan Filistinliler arasında, dün Yafa'daki silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakınlarının da bulunduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini aştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.