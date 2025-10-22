Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi - Son Dakika
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi
22.10.2025 16:29
İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. İsrailli vekillerden 24'ü tasarıya hayır oyu verirken, 25 milletvekili ise evet oyu verdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edildi.

İSRAİL MECLİSİ, "BATI ŞERİA" TASARISINI KABUL ETTİ

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ilhakını öngören tasarıyı kabul etti. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

"SEMBOLİK ÖNEME SAHİP"

Noam Partisi'nden Avi Maoz tarafından sunulan tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakının İsrail meclisinde oylanmasını sağlayacak. Tasarının sahada henüz yansıması olmasa da sembolik bir öneme sahip.

MECLİS'TE 3 OYLAMA DAHA YAPILACAK

Parlamento üyelerinin 25'inin "evet" oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Öte yandan Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman'ın sunduğu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Maale Adumim yerleşiminin ilhakına yönelik tasarı da oylandı.

Söz konusu tasarı da ön oylamada 32'ye karşı 9 kabul oyuyla geçti ve Mecliste oylanmasının önü açıldı.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCILAR MEMNUN

Sembolik tasarının Mecliste kabul edilmesi, koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanları mutlu etti. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Smotrich gibi Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.

TASARI, ABD'Lİ YETKİLİLERİN İSRAİL ZİYARETİ SIRASINDA GELDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan İsrail yerleşimlerini ilhaka yönelik tasarının ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti. Yasa tasarısını Meclise getiren Milletvekili Maoz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasanın bugünlerde getirilmemesi talebine karşı çıktığını, "İsrail'in egemenliğini vurgulamanın tam zamanı olduğunu" belirtmişti.

TRUMP, İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.

Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor. Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Meclisi, Milletvekili, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234:
    trap seni takmiyor bunlar icabini yapmalisin 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    İslam İsrail savaş çanları çalmaya başladı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi
