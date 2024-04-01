İsrail, BM'ye UNRWA'nın kapatılması için başvuruda bulundu

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kapatılması için Birleşmiş Milletlere (BM) başvuru yaptı.
İngiliz The Guardian gazetesinin BM yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre, İsrail, başvuruyu geçen hafta yaptı.
UNRWA'nın kapatılması ve personelinin büyük ölçekli gıda dağıtımı yapacak farklı BM kuruluşlarında görevlendirilmesini isteyen İsrail'in başvurusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.
Gazze'ye gönderilecek yardımlarda UNRWA ile çalışmak istemediğini belirten İsrail, daha fazla yardımın bölgeye girememesinde de BM'nin Gazze'deki kapasitesini suçladı.
İsrail, başvurusunda 300 ila 400 UNRWA personelinin, Dünya Gıda Programı gibi BM kurumlarına ya da yeni oluşturulacak bir kuruma kaydırılması talebinde de bulundu.
"UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve ancak Genel Kurul değiştirebilir"
Haberde isimleri gizli tutularak görüşlerine yer verilen BM yetkilileri, başvurunun BM'yi "Gazze'deki açlıkla mücadelede işbirliği yapmak istemeyen taraf" olarak göstermeyi amaçladığını söyledi.
İsrail'in UNRWA'yı yok etme planının bir parçası olarak söz konusu başvuruyu yaptığını öne süren bir yetkili ise "Eğer izin verirsek bu durum tamamen İsrail tarafından yönetilmemiz anlamına gelecek, aşırıcılıkla mücadele ve yardımların gerçekleştirilmesinde en büyük kurum olan UNRWA'nın yok edilmesinde BM işbirlikçi olacak." ifadelerini kullandı.
Yetkililer, ABD'nin, İsrail'in başvurusunu desteklediğini ancak UNRWA'ya destek veren diğer ülkeler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu talebe karşı çıktığını da aktardı.
UNRWA'nın Gazze'ye yardım ulaştıracak kaynak ve güvenceye sahip tek kurum olduğunu savunan BM kaynakları, Gazze'de kıtlık riski devam ederken İsrail'in talepleri doğrultusunda yeni bir düzene geçilmesinin feci sonuçları olacağını ifade etti.
Eski UNRWA Sözcüsü Chris Gunness ise BM kurumlarının dağıtılması talebinin "çok çirkin" bir talep olduğunu belirterek, "UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve bu yetkiyi bir üye ya da Genel Sekreter değil ancak Genel Kurul değiştirebilir." dedi.
UNRWA sadece gıda dağıtımı yapmıyor
UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, başka bir kurumun yardım dağıtabileceğini ancak yine de UNRWA altyapısına ihtiyaç duyacağını kaydetti.
Alrifai, UNRWA'nın Gazze'de sadece yardım dağıtmadığını aynı zamanda 7 sağlık merkezi işlettiğini, günde 23 bin tedavi gerçekleştirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin aşı yaptığını da aktardı.
UNRWA'nın görevini yapacak herhangi bir kuruluş bulunmadığına işaret eden Alrifai, açlığın alarm veren bir sorun olduğunu vurguladı.
Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde
Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.
İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail, BM'ye UNRWA'nın kapatılması için başvuruda bulundu - Son Dakika
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.
realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?