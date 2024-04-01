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İsrail, BM'ye UNRWA'nın kapatılması için başvuruda bulundu - Son Dakika
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İsrail, BM'ye UNRWA'nın kapatılması için başvuruda bulundu

İsrail, Birleşmiş Milletler'e başvurarak Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'nın kapatılmasını ve personelinin başka BM kuruluşlarına kaydırılmasını talep etti. İsrail'in bu talebi, BM'yi Gazze'deki açlıkla mücadelede işbirliği yapmamakla suçlamayı amaçlıyor. Ancak BM yetkilileri ve diğer ülkeler, UNRWA'nın Gazze'ye yardım ulaştıracak tek kurum olduğunu ve İsrail'in taleplerinin feci sonuçları olabileceğini belirtiyor.

01.04.2024 13:37
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İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kapatılması için Birleşmiş Milletlere (BM) başvuru yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesinin BM yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre, İsrail, başvuruyu geçen hafta yaptı.

UNRWA'nın kapatılması ve personelinin büyük ölçekli gıda dağıtımı yapacak farklı BM kuruluşlarında görevlendirilmesini isteyen İsrail'in başvurusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.

Gazze'ye gönderilecek yardımlarda UNRWA ile çalışmak istemediğini belirten İsrail, daha fazla yardımın bölgeye girememesinde de BM'nin Gazze'deki kapasitesini suçladı.

İsrail, başvurusunda 300 ila 400 UNRWA personelinin, Dünya Gıda Programı gibi BM kurumlarına ya da yeni oluşturulacak bir kuruma kaydırılması talebinde de bulundu.

"UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve ancak Genel Kurul değiştirebilir"

Haberde isimleri gizli tutularak görüşlerine yer verilen BM yetkilileri, başvurunun BM'yi "Gazze'deki açlıkla mücadelede işbirliği yapmak istemeyen taraf" olarak göstermeyi amaçladığını söyledi.

İsrail'in UNRWA'yı yok etme planının bir parçası olarak söz konusu başvuruyu yaptığını öne süren bir yetkili ise "Eğer izin verirsek bu durum tamamen İsrail tarafından yönetilmemiz anlamına gelecek, aşırıcılıkla mücadele ve yardımların gerçekleştirilmesinde en büyük kurum olan UNRWA'nın yok edilmesinde BM işbirlikçi olacak." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ABD'nin, İsrail'in başvurusunu desteklediğini ancak UNRWA'ya destek veren diğer ülkeler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu talebe karşı çıktığını da aktardı.

UNRWA'nın Gazze'ye yardım ulaştıracak kaynak ve güvenceye sahip tek kurum olduğunu savunan BM kaynakları, Gazze'de kıtlık riski devam ederken İsrail'in talepleri doğrultusunda yeni bir düzene geçilmesinin feci sonuçları olacağını ifade etti.

Eski UNRWA Sözcüsü Chris Gunness ise BM kurumlarının dağıtılması talebinin "çok çirkin" bir talep olduğunu belirterek, "UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve bu yetkiyi bir üye ya da Genel Sekreter değil ancak Genel Kurul değiştirebilir." dedi.

UNRWA sadece gıda dağıtımı yapmıyor

UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, başka bir kurumun yardım dağıtabileceğini ancak yine de UNRWA altyapısına ihtiyaç duyacağını kaydetti.

Alrifai, UNRWA'nın Gazze'de sadece yardım dağıtmadığını aynı zamanda 7 sağlık merkezi işlettiğini, günde 23 bin tedavi gerçekleştirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin aşı yaptığını da aktardı.

UNRWA'nın görevini yapacak herhangi bir kuruluş bulunmadığına işaret eden Alrifai, açlığın alarm veren bir sorun olduğunu vurguladı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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