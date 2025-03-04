İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, esirlerin bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu.

04.03.2025 02:16
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İsrailli esirlerin kısa süre içinde bırakılmaması durumunda "cehennemin kapıları açılacak" açıklamasında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne saldırı tehdidini yineledi.

İsrail basınına göre, Bakan Katz, İsrail eski Başbakanı Menachem Begin'in 33. ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin tartışmalara değindi.

Bakan Katz, Gazze Şeridi'ne saldırıları tekrar başlatabilecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurduğunu ve bunun "sadece bir başlangıç" olduğunu belirten Katz, "Hamas, esirleri kısa süre içinde serbest bırakmazsa Gazze'nin kapıları kilitlenecek ve cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

" Mısır'ın barış antlaşmasını ihlal etmesine izin vermeyeceğiz"

İsrail Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın iki ülke arasında imzalanan "barış antlaşmasını ihlal etmesine" izin vermeyeceğini söyledi.

Mısır'ın en büyük ve güçlü Arap ülkesi olduğunun altını çizen Katz, "Ancak ne onların (Mısırlıların) barış antlaşmasını ihlal etmesine ne de sistematik ihlallere izin vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgileniyoruz ancak antlaşma hala geçerli." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, önce bu planı benimsediğini bildirmiş, daha sonra Hamas'ın reddettiğini öne sürerek, dün Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Katz'ın ifadelerine benzer bir açıklama da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan gelmişti.

Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrailli büyükelçiden Mısır'a suçlama

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır'ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürmüştü.

Leiter, İsrail'in konuya ilişkin endişelerini yakın zamanda gündeme getireceğini belirterek, "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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