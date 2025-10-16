İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir - Son Dakika
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

16.10.2025 02:16
ABD Başkanı Trump'ın "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" sözlerinin ardından İsrail'dan skandal bir adım geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda orduya Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.

"ABD KORDİNASYONUNDA SALDIRILARA BAŞLARIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti. Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, tansiyonu yükseltecek bir açıklama yaptı. Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA

  • 2129816:
    iki domuzu size güven olurmu 6 0 Yanıtla
