25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart - Son Dakika
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25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

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Hizbullah lideri Nasrallah'ı 72 saatlik bir operasyon sonucu öldüren İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 25 ülkenin bakanlarına mektup gönderen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

30.09.2024 13:46
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Yisrael Katz aralarında Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi. Mektubunda Katz, "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'a ilişkin tüm kararlarının tam olarak uygulanmasıyla ateşkesin sağlanabileceğini" ifade eden Katz, şunları kaydetti; "Bu olmadığı sürece İsrail, vatandaşlarının güvenliğini ve kuzey sakinlerinin bölgelerine dönüşünü sağlamak için uygulamalarını sürdürecektir."

"NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ EN HAKLI TEDBİRLERDEN BİRİ"

Katz ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin "Tel Aviv tarafından alınan en haklı ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu" iddia etti.

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 1178 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
Hasan Nasrallah

"İSRAİL KARA SALDIRISI BAŞLATIRSA, DİRENİŞ GÜÇLERİMİZ HAZIR"

Öte yandan; Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın ölümünün ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Kasım, "Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Asla bu savaş meydanından geri çekilmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, bu savaş uzun sürebilir. Bütün ihtimallere karşı hazırız. İsrail kara saldırısı başlatırsa, direniş güçlerimiz hazır. İsrailli düşmanlarımız hedeflerine asla ulaşamayacak, bu savaştan zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail\'den Hizbullah\'la ateşkes için 2 şart
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Thecaptainblack:
    Hizbullah terör örgütüdür. Destekleyen de teröristtir 58 167 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    OLDU BAŞKA İSTERSEN ÜLKEYİ İSRAİLE TESLİM ETSİN 120 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AYNEN OYLE BÜTÜN TERÖR ORGUTLERI SILAHSIZLANMADAN DEVAM 25 104 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Nasrallah'a Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 96 33 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    BÖLGEDE HUZUR İSTENİYORSA İSRAİL SİLAHSIZLANDIRILMALIDIR 117 7 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Bütün bölge silahsızlansın sonra İsrail istediği gibi bölgede hüküm sürsün 37 10 Yanıtla
  • Mesut Yıldız:
    Önce sizden başlayalım 15 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Silah Bi sizde olacak dimi abd gibi para çok hain içerden kolaylık la alabiliyorsunuz 14 3 Yanıtla
  • özgür ertul:
    HIZBULLAH , " THE COMPANIONS OF ALLAH [ CC ] " has never been a terrorist faction but AN ISLAMIC MOVEMENT ! The world must wake up from this slander immediately ! Esselamu Aleyküm Verahmetullahi Veberekatüh , MY JIHADIST 6 0 Yanıtla
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