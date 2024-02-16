İsrail Dışişleri Bakanı: Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya niyetimiz yok - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı: Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya niyetimiz yok

İsrail Dışişleri Bakanı: Filistinlileri Gazze\'den çıkarmaya niyetimiz yok

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri bölgeden çıkarmaya niyetleri olmadığını açıkladı. Katz, İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığını iddia etti ve Gazze'yi yönetme gibi bir niyetlerinin olmadığını savundu. Ayrıca Hizbullah ile yaşanan çatışmalara da değinen Katz, sorunun diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

16.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttukları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri bölgeden çıkarmaya niyetleri olmadığını ileri sürdü.

Katz, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen oturumda Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan sınırında yaşanan gerilme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 28 bin 775 Filistinli öldürülmesine rağmen Katz, İsrail ordusunun bölgede sivilleri hedef almadığını iddia etti.

Katz, İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyon Filistinli yerinden edilmişken ve Gazzelilerin sığındığı son yer olan Refah'a saldırı sinyallerinin giderek artmasına rağmen, "(Filistinlilerin) Hiçbirini Gazze Şeridi'nden sürmeye niyetimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin saldırıları sonlandırmasının ardından Gazze'yi "yönetme gibi bir niyetlerinin olmadığını" savundu.

Hizbullah ile yaşanan çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara da değinen Katz, sorunun diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Hizbullah'ın sınır bölgelerinden çıkarılmasına ilişkin diplomatik bir çözüm bulanamazsa "İsrail'in hareket geçeceği" ve Lübnan'ın da bu durumda "ağır bedel" ödeyeceği tehdidinde bulunan Katz, "Dünya İran ve Hizbullah'a güney Lübnan'dan çekilmeleri için baskı yapmalı." ifadesini kullandı.

Katz, İsrail'in Mısır, Ürdün, Bahreyn, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkiler kurduğunu benzerini de Suudi Arabistan ile benzer bir adımın atılması halinde mutlu olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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