İsrail El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Güncel

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskınının ardından İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı.

İsrail askerleri baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Askeri buldozerler de mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.