İsrail El-Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskınının ardından İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı.
İsrail askerleri baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına aldı.
Askeri buldozerler de mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.
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