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İsrail, esir takası mutabakatını ihlal etti - Son Dakika
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İsrail, esir takası mutabakatını ihlal etti

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, bu durumu tehlikeli bir adım olarak değerlendirerek Katar ve Mısır'ın müdahale etmesini istedi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, esir takası mutabakatını ihlal etti
24.01.2024 - 04:05,
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, ilk kez Hamas ile İsrail arasında esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden birinin tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde 2023 Kasım ayı sonunda serbest bırakılan 17 yaşındaki Filistinli Yusuf Abdullah el-Hatib'i gözaltına almasının "tehlikeli" bir adım ve esir takası mutabakatının açık ihlali olduğu aktarılan açıklamada, esir takası mutabakatı için arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın konuya müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Mısır, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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