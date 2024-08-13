İsrail, Fetih Hareketi Genel Sekreteri'ne tebligat verdi - Son Dakika
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İsrail, Fetih Hareketi Genel Sekreteri'ne tebligat verdi

İsrailli yetkililer, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub'a Ürdün'den Batı Şeria'ya dönüşü sırasında Ofer İrtibat Merkezi'ndeki istihbarat ofisine gitmesi için tebligat teslim etti.

13.08.2024 18:07
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İsrailli yetkililer, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub'a Ürdün'den Batı Şeria'ya dönüşü sırasında Ofer İrtibat Merkezi'ndeki istihbarat ofisine gitmesi için tebligat teslim etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği Ofisinden bir kaynak, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kaynak, İsrail yetkililerinin Rucub'u Ürdün'den Batı Şeria'ya dönüşü sırasında durdurarak kendisine Ofer Merkezi'ndeki irtibat merkezinde görüşmek için tebligat verdiğini belirtti.

Rucub'un Kerame Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı üzerinden Batı Şeria'ya geri dönmekte olduğunu ifade eden kaynak, Rucub'a tebligatın verilme nedeninin bilinmediğini kaydetti.

Batı Şeria'yı Ürdün'e bağlayan tek sınır kapısı olan Kerame Sınır Kapısı'na İsrail tarafında "Allenby Köprüsü", Ürdün tarafında ise "Kral Hüseyin Köprüsü" adı veriliyor.

Rucub, son günlerde İsrail'e ve onun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarına sert eleştiriler yöneltmişti.

Filistin yönetiminin ve Fetih'in önde gelen isimleri arasında yer alan Rucub, genel sekreterlik görevinin yanı sıra Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ve Filistin Futbol Federasyonu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Politika, Güncel, Son Dakika

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