İsrail Gazze'de Açlık Silahı Kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de açlığı soykırım uygulamak için kullandığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'deki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, "askerileştirilmiş yardım dağıtım sistemi"ni devreye sokmasından bu yana geçen bir ayı aşkın sürede, Gazze'de sivillerin aç bırakılmasını bir "savaş silahı" ve soykırımın parçası olarak kullanmayı sürdürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) faaliyete geçmesinin ardından yüzlerce kişinin yardım dağıtım noktaları yakınlarında öldüğü ve binlercesinin de yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım kuruluşlarının yardım dağıtmasını engellemesi eleştirilen açıklamada, "İsrailli yetkililer, yardım arayışını açlık çeken çaresiz Filistinliler için bir bubi tuzağına dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca dağıtılan yardımların son 20 aydır neredeyse her gün bombalanan bir halk için "çok yetersiz" olduğuna dikkat çekildi.

Çocuklar üzerinde "yıkıcı" etki

İsrail'in saldırıları ve yardım dağıtımını "askerileştirmesinin" çocuklar üzerinde de çok yıkıcı etkiler bıraktığı kaydedilen açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana 66 çocuğun doğrudan yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze ve Han Yunus kentlerindeki hastanelerde her gün muayene edilen çocukların neredeyse yüzde 15'inin şiddetli veya orta derecede yetersiz beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin olduğu bildirildi.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının, durumu "eşi benzeri görülmemiş" şekilde tanımladığı belirtilen açıklamada, bu durumun çocuklar üzerinde uzun vadeli bilişsel ve psikolojik etkilerinin olabileceği uyarısı yapıldı.

Callamard'dan uluslararası topluma tepki

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard ise dünyanın dikkatinin İsrail- İran gerginliğine kaydığı sırada İsrail'in Gazze'deki soykırımını hız kesmeden sürdürdüğünü vurguladı.

Callamard, "Filistinlilerin yardım toplamaya çalışırken yaşadıkları bu yıkıcı can kaybı, İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alınmalarının ve sorumsuz yardım dağıtım yönteminin bir sonucudur." diye konuştu.

Uluslararası toplumun soykırımı durdurmakta başarısız olduğunun altını çizen Callamard, "Uluslararası toplum, yalnızca bununla da kalmayarak, İsrail'in Gazze'de insanlık onurunu çiğnemesi için yeni yöntemler bulmasına izin vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Agnes Callamard, bu noktada uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğine dikkati çekerek, bu ülkeye yönelik tüm askeri yardımların durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.