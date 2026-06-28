İsrail Gazze\'de Hava Saldırısı

GAZZE, 28 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı iki çadırı hedef aldığı hava saldırısında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nden Xinhua'ya konuşan tıbbi kaynaklar, saldırının ardından biri 15 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 2 kişinin cansız bedenin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Kaynaklar ayrıca, hava saldırısında yaralanan 7 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

İsrail ordusu henüz saldırılara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde bölge hastanelerine 8 kişinin cansız bedeni ile 20 yaralının getirildiğini duyurdu. Böylece, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.038'e, yaralı sayısı ise 3.329'a ulaştı.

Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen İsrail saldırıları sonucu toplam can kaybının 73.051'e, yaralı sayısının ise 173.437'ye yükseldiğini belirtti.