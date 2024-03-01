İsrail, Gazze\'de insani yardım bekleyenlere ateş açarak en az 112 kişiyi öldürdü

GAZZE, 1 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Gazze'nin batısında insani yardım bekleyen kalabalığa ateş açarak en az 112 kişiyi öldürdü. Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim ayında başlattığı devam eden saldırılarda Gazze Şeridi'nde 30.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık Perşembe günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 81 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 132 Filistinlinin yaralandığını belirtirken, çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısının 30.035'e, yaralı sayısının ise 70.475'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın vahim eşiği duyurmasından kısa bir süre sonra, Gazze'deki tıbbi kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, Perşembe günü Gazze Şeridi'nin batısındaki bir sahil yolunda yardım kamyonlarının gelmesini bekleyen Filistinlilere ateş açan İsrail'in en az 112 kişiyi öldürdüğünü ve 760'tan fazla kişiyi yaraladığını bildirdi.
Kaynaklar, çoğu kritik durumda olan yaralıların, tıbbi malzeme ve ekipman sıkıntısı çeken Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.
Xinhua Haber Ajansı'na konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun er-Reşid Caddesi'ndeki sivilleri hedef alarak çok sayıda insanı öldürdüğünü aktardı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "iğrenç bir katliam" ve "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusu ortadan kaldırmayı" hedefleyen İsrail savaşının bir parçası olarak niteleyip kınadı.
Saldırının "İsrail hükümetinin sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrı ve talepleri görmezden geldiğini gösterdiğini" belirten bakanlık, insanların hayatını kurtarmanın tek yolu olan acil ateşkes için çağrıda bulundu.
İsrail ordusundan bir sözcü, Gazzelilerin sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne giren yardım kamyonlarına saldırıp yağmalaması nedeniyle askerlerin "meşru müdafaa" için ateş açtığını söyledi. Sözcü, kargaşa sırasında onlarca Gazzelinin yaralandığını, bazılarının ezildiğini ya da çiğnendiğini söyledi.
Sözcü, bazı Gazzelilerin İsrail askerlerine "tehditkar bir tavırla" yaklaştığını belirterek, askerlerin ateşle karşılık vermek zorunda kaldığını iddia etti.
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