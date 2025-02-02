İsrail, Gazze'de Sivil Araca Saldırdı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef alması sonucu biri çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) Reşid Caddesi'nde sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden bir aracı Reşid Caddesi'nde hedef aldı.

Araçta bulunan 5 Filistinli yaralı halde Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne ulaştırılırken, aralarında ağır bir yaralı çocuğun olduğu bilgisi verildi.

Hastane kaynakları, ağır yaralı gelen çocuğa resüsitasyon yapıldığı ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.

??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.