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İsrail, Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu salmaya başladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu salmaya başladı

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki 'Hamas tünelleri'ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdi. İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı ve operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirtti. Ancak, deniz suyunun tünellere salınmasıyla Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceği ve altyapının zarar göreceği endişeleri dile getirildi.

12.12.2023 - 23:33,
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ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu salmaya başladı.

???????The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti.

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı.

Öte yandan gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti.

ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.

Esir yakınları, tünellere deniz suyu basma planına tepki göstermişti

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

Walla ve Ynet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre, kendisi yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, yetkililerle görüşmesi sırasında, ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere "deniz suyu pompalama" planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti.

Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, "İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Gazze\'deki Hamas tünellerine deniz suyu salmaya başladı
Kaynak: AA
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