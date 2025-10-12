İsrail, Gazze\'ye yardım götüren aktivistleri serbest bıraktı

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu ve Gazze'ye Binlerce Madleen filosundaki tüm aktivistlerin serbest bırakılarak Ürdün'e gönderildiklerini açıkladı.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan aktivistlerin bir kısmı İsrail tarafından alıkonulmaya devam ediyordu.

145 AKTİVİST SERBEST BIRAKILDI

İsrailli hak örgütü Adalah aktivistlere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze kıyılarına yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta alıkonulan aralarında diplomat, gazeteci, doktor ve aktivistlerin bulunduğu 145 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı. Serbest bırakılanlar arasında İsrail ve başka bir ülke vatandaşlığı daha bulunan Huveyde Arraf ve Zohar Chamberlain Regev isimli 2 kadın aktivistin de olduğu kaydedildi.

AKTİVİSTLER İŞKENCEYE MARUZ KALDI

İsrail'in 8 Ekim'de müdahale ettiği gemilerden alıkoyduğu aktivistleri zorla İsrail'e götürerek Ketziot ve diğer bazı hapishanelerde tuttuğu belirtildi. Adalah'ın alıkonulan aktivistlere hukuki destek sağladığı ve İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldıkları "şiddet ve aşağılayıcı davranışlara" ilişkin aktivistlerden bilgi aldığı ifade edildi.

Aktivistlerin, fiziki ve sözlü saldırı, uzun süre kelepçeli kalma, eşyalarına el konulması ve avukatlarla görüştürülmesinin engellenmesi gibi ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

Filonun uluslararası sularda durdurulması ve aktivistlerin zorla İsrail'e götürülmesinin "uluslararası hukukun ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı. Bu uygulamaların Gazze halkıyla dayanışma amaçlı sivil ve insan hakları faaliyetlerini suç saymaya yönelik sistematik İsrail politikasının parçası olduğu ifade edildi.