İsrail, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri serbest bıraktı

İsrail, Gazze\'ye yardım götüren aktivistleri serbest bıraktı
12.10.2025 20:17
Adalah, Gazze'ye yardım götüren aktivistlerin serbest bırakıldığını ve Ürdün'e gönderildiklerini açıkladı.

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu ve Gazze'ye Binlerce Madleen filosundaki tüm aktivistlerin serbest bırakılarak Ürdün'e gönderildiklerini açıkladı.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan aktivistlerin bir kısmı İsrail tarafından alıkonulmaya devam ediyordu.

145 AKTİVİST SERBEST BIRAKILDI

İsrailli hak örgütü Adalah aktivistlere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze kıyılarına yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta alıkonulan aralarında diplomat, gazeteci, doktor ve aktivistlerin bulunduğu 145 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı. Serbest bırakılanlar arasında İsrail ve başka bir ülke vatandaşlığı daha bulunan Huveyde Arraf ve Zohar Chamberlain Regev isimli 2 kadın aktivistin de olduğu kaydedildi.

AKTİVİSTLER İŞKENCEYE MARUZ KALDI

İsrail'in 8 Ekim'de müdahale ettiği gemilerden alıkoyduğu aktivistleri zorla İsrail'e götürerek Ketziot ve diğer bazı hapishanelerde tuttuğu belirtildi. Adalah'ın alıkonulan aktivistlere hukuki destek sağladığı ve İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldıkları "şiddet ve aşağılayıcı davranışlara" ilişkin aktivistlerden bilgi aldığı ifade edildi.

Aktivistlerin, fiziki ve sözlü saldırı, uzun süre kelepçeli kalma, eşyalarına el konulması ve avukatlarla görüştürülmesinin engellenmesi gibi ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

Filonun uluslararası sularda durdurulması ve aktivistlerin zorla İsrail'e götürülmesinin "uluslararası hukukun ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı. Bu uygulamaların Gazze halkıyla dayanışma amaçlı sivil ve insan hakları faaliyetlerini suç saymaya yönelik sistematik İsrail politikasının parçası olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırmıştı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Madleen, Güncel, İsrail, Dünya, Ürdün, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri serbest bıraktı - Son Dakika

