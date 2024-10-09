İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bir evde gerçek mermiyle ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.

09.10.2024 06:16
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin kuzeyinde yer alan Akaba kasabasına sızarak Abdurrauf Racih Hamid el-Mısri'nin (37) evini kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu, daha sonra Akaba kasabasına ek askeri takviye gönderdi.

Kızılay yetkilileri ise ekiplerinin kuşatma altına alınan evde bir kişinin yaralandığı ihbarı aldığını bildirdi.

İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı kişiyi gözaltına alarak kasabadan çekildiğini aktaran yetkililer, daha sonra güvenlik kaynaklarından yaralı kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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