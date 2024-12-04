İsrail, Hamas ile Esir Takası İçin Şans Var Dedi - Son Dakika
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İsrail, Hamas ile Esir Takası İçin Şans Var Dedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası yapma ihtimalinin arttığını belirtti.

04.12.2024 19:47
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapma "şanslarının" olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in merkezindeki Tel Nof Hava Üssü'ne ziyaret gerçekleştiren Bakan Yisrael Katz'ın olası esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Katz, "Bu sefer Hamas ile gerçekten bir esir takası yapma şansımız var." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da benzer şekilde esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütüldüğü belirtilen görüşmelere ilişkin "Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem de bir esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze konusunda ABD'nin yeni hamlesi

İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkes anlaşmasını 27 Kasım'da düzenlediği basın toplantısıyla duyuran ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'daki krizin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etmişti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." şeklinde konuşmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de bu hafta başında Hamas ve Fetih heyetlerinin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve ateşkes sonrası için istişarelerde bulunduklarını kaydetmişti.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

Başbakan Binyamin Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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