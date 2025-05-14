İsrail Hapishanesinde Hamile Filistinli Kadınlar Zor Şartlarda Tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Damon Hapishanesi'nde 5 aylık hamile iki kadının zor şartlar altında tutulmaya devam edildiğini duyurdu.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 525 Filistinli kadının gözaltına alındığı, bunlardan 37'sinin hala hapishanede tutulduğu bildirildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan bu kadınlardan Rima Belevi ile Zehra el-Kevazibe'nin 5 aylık hamile olduğu belirtildi.

Damon Hapishanesi'nde zor ve sıkıntılı şartlar altında tutulan Rima Belevi ile Zehra el-Kevazibe'nin hamile olmalarına rağmen aç bırakılma dahil sistematik ihlallere ve suçlara maruz kaldığı vurgulandı.

Hapishaneye yapılan son ziyarette, Filistinli kadınların sağlık durumlarının kötü olduğu ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığının görüldüğü aktarıldı.

İki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Rima Belevi'nin şubat ayında "provakasyon" suçlamasıyla, üç çocuk annesi 37 yaşındaki Zehra el-Kevazibe'nin ise nisan ayında bir kontrol noktasından geçişi sırasında İsrail güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistinli iki kadının gözaltı sürelerinin birkaç defa uzatıldığı kaydedildi.

Rima Belevi'nin Akdeniz anemisi hastası olduğu, Zehra el-Kevazibe'nin ise sinir hastalıklarından sıkıntı çektiği ve acil tıbbi takibe ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Filistinli kadınların hapishanede tutulmaya devam edilmesinin, İsrail hapishane yönetiminin işlediği ihlaller göz önüne alındığında ayrıca bir suç teşkil ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu binlerce Filistinliye ek olarak, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 400'ü çocuk, 37'si kadın 10 bin 100 Filistinli bulunuyor.