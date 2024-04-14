Lübnan Hizbullah\'ı, İsrail\'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu

İlker Güner:

O değilde turizm bu senede patladı! Bu iş bizede sıçrar demedi demeyin, ve ben o zaman Filistin için savasmak isteyenleri görmek istiyorum. Savaş ve suçlarına karşıyım, kadınlar çocuklar ölmesin karşıyım. Ama orası benim toprağın değil, onlarca Arap ülkesi komsuyken karismiyorsa ben dünyadaki tek aptalmiyim? Önce can sonra canan, benim topraklarıma benim namusuma benim bayrağıma fiilen birşey yoksa, konu hekesin kendi konusudur. Hadi hayırlısı, inşallah daha fazla kan dökülmeden durulur ortalık.

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huseyin ergun: İlker bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenleri o yılan er geç sokmuştur.Dünya o kadar küçüldü ki hiç bir şeye beni ilgilendirmez diyemezsin. İstesen de istemesen de seni illendirir. Hem de bazen çok acı bir şekilde. 199 16