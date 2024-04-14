Lübnan Hizbullah\'ı, İsrail\'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu

İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yönelik hedeflere hava saldırısına geçerken Hizbullah'tan da yanıt geldi. Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA'yla hedef aldı.
İsrail'in Suriye'deki büyükelçilik saldırısına İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA'larla saldırmaya başladığını açıkladı. Bölgede gerilim tırmanırken, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu, İran'dan gönderilen İHA'ların saat 02.00 - 04.00 arasında İsrail'e ulaşmasını beklediklerini duyurdu.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru Kfar Blum ve Hanita yerleşim birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Garayeb, Vardiye, Hilat el Dabba bölgelerine yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı. Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, "İşgal altındaki Golan'daki Keila kışlasında konuşlu hava ve füze savunma karargahını onlarca Katyuşa roketiyle bombaladık" ifadeleri yer aldı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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