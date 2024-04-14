Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu - Son Dakika
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Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları, Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah'a ait hedefler vuruldu. Ayrıca, İsrail'e doğru yapılan İHA saldırısına karşılık İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerine saldırdı. Hizbullah ise Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan Demir Kubbe platformunu kamikaze İHA ile vurdu.

14.04.2024 00:16  Güncelleme: 00:59
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İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yönelik hedeflere hava saldırısına geçerken Hizbullah'tan da yanıt geldi. Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA'yla hedef aldı.

ORTA DOĞU YANGIN YERİ

İsrail'in Suriye'deki büyükelçilik saldırısına İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA'larla saldırmaya başladığını açıkladı. Bölgede gerilim tırmanırken, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu, İran'dan gönderilen İHA'ların saat 02.00 - 04.00 arasında İsrail'e ulaşmasını beklediklerini duyurdu.

İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru Kfar Blum ve Hanita yerleşim birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Garayeb, Vardiye, Hilat el Dabba bölgelerine yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

HİZBULLAH, İSRAİL'İN DEMİR KUBBE SİSTEMİNE İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı. Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, "İşgal altındaki Golan'daki Keila kışlasında konuşlu hava ve füze savunma karargahını onlarca Katyuşa roketiyle bombaladık" ifadeleri yer aldı.

Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
Lübnan Hizbullah\'ı, İsrail\'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • İlker Güner: O değilde turizm bu senede patladı! Bu iş bizede sıçrar demedi demeyin, ve ben o zaman Filistin için savasmak isteyenleri görmek istiyorum. Savaş ve suçlarına karşıyım, kadınlar çocuklar ölmesin karşıyım. Ama orası benim toprağın değil, onlarca Arap ülkesi komsuyken karismiyorsa ben dünyadaki tek aptalmiyim? Önce can sonra canan, benim topraklarıma benim namusuma benim bayrağıma fiilen birşey yoksa, konu hekesin kendi konusudur. Hadi hayırlısı, inşallah daha fazla kan dökülmeden durulur ortalık. 51 313 Yanıtla huseyin ergun: İlker bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenleri o yılan er geç sokmuştur.Dünya o kadar küçüldü ki hiç bir şeye beni ilgilendirmez diyemezsin. İstesen de istemesen de seni illendirir. Hem de bazen çok acı bir şekilde. 199 16 İlker Güner: Hocam ben yılanın başı ezilmesin demiyorum. Başını bizden önce ezmesi gerekenler varken biz neden atlıyoruz diyorum. Bu ülke dünya savasinda taraf oldu ve bertaraf edildi. Bir Mustafa Kemal daha gelmez diyorum, atlamayalim herşeye diyorum. Alemin akıllısı bizmiyiz diyorum. Bir Müslüman ülke bizmiyiz diyorum. Daha denecek çok şey var, demiyorum. Yılanın yılan olduğunu 70 senedir hepsi biliyordu, küçükken ezmediler şimdi kendi yetmiyor çocuklarıyla ugrastiriyorlar diyorum. 35 145
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