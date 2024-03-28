İsrail'in Gazze'deki ablukası nedeniyle açlık ve susuzluktan 30 kişi hayatını kaybetti

Gazzeli Muhammed Neccar (6), kısacık ömründe 4 savaş gördü, sonunda da İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yaşanan açlığa yenik düştü.
İsrail'in yardım girişlerine engel olması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve susuzluk başta çocuklar olmak üzere şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Bunlardan sonuncusu kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed oldu.
Muhammed'in kilo kaybından ötürü belirgin hale gelen kemikleri, kuzeyde yaşanan açlığın boyutunu gözler önüne serdi.
6 yılda 4 saldırı gördü
Babası Naim Neccar'ın ifadesiyle "canlı ve hayat dolu olan" Muhammed, küçük yaşına rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik pek çok saldırısına tanıklık etti.
Muhammed, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ortamında dünyaya geldi. Bu da yetmedi, 2019, 2021, 2022 ve son olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılara tanıklık etti.
Ancak bu sonuncusu onun gördüğü son savaş oldu; küçük bedeni, İsrail'in Filistinlileri topluca cezalandırmak için uyguladığı aç, susuz ve ilaçsız bırakma politikasına daha fazla dayanamadı.
"Gonca gül idi, kuru bir cesede döndü"
Muhammed'in savaş öncesinde oyun oynarken, gülüp eğlenirken çekilmiş fotoğraflarını gösteren baba, "Oğlum, abluka ve Gazze'nin kuzeyindeki yiyecek kıtlığı nedeniyle öldü." dedi.
"Oğlum gonca gül idi şimdi ise kemikleri çıkmış kuru bir ceset." diyerek gözyaşı döken baba, çocuğunun sırtının ve kollarının çıkmış kemiklerini gösterdi.
İslam alemine seslenen baba, "Bu çocuk açlıktan ölecek ne yaptı" diye sordu.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Kemal Advan Hastanesine bir çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle Gazze'nin kuzeyinde açlık, susuzluk ve ilaç yetersizliğinden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği ifade edilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'de 1,1 milyon kişinin aşırı gıda güvensizliğine maruz bırakıldığını bildirmişti.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada ise İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
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