İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırısında 17 Filistinli öldü

Güncel

GAZZE, 22 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat mülteci kampındaki bir eve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 17 Filistinli öldürüldü, 34'ten fazla kişi de yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarının Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Kaynaklar, kurtarılan yaralıların Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları ise İsrail'e ait bir savaş uçağının, yerinden edilmiş birden fazla ailenin barındığı eve çok sayıda füze attığını söyledi.

Büyük patlama sonucunda bina yıkılırken, kampın batı kısmındaki komşu evlerde de ciddi hasar meydana geldi.

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.313'e yükseldiği ve 69.333 kişinin de yaralandığı bildirildi.