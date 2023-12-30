İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında organ hırsızlığı iddiaları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürüp alıkoyduğu naaşlardan organ hırsızlığı yaptığı iddiaları Filistinlileri endişelendiriyor.

İsrail, Gazze'deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini 26 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı görevlilerine teslim etmişti.

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nin Müdürü Mervan el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şehitlerin naaşlarının bir konteyner içinde geldiğini, bir kısmının tam, bazılarının ise sadece uzuvları olduğunu, bazı cesetlerin ise çürüdüğünü" kaydetmişti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden 26 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada ise "Naaşlarda yapılan incelemeden sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verilmişti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan ise 28 Aralık'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "İsrail güçlerinin, Gazze'nin çeşitli bölgelerinden 80 kişinin cesedini çaldığını, kabirleri açarak cesetleri çıkardığını ve organlarını çaldığını" söylemişti.

Filistinli anne, oğlunun naaşını bütünlüğü bozulmamış halde geri istiyor

İsrail'in organ çaldığı iddialarının gündeme gelmesinden sonra endişeye kapılan Filistinlilerden biri de 7 Ekim'deki saldırılarda oğlunu kaybeden Resmiyye Kaddih oldu.

O zamandan bu yana oğlunun naaşına ulaşamayan anne Kaddih, cenazenin hala İsrail'in elinde olduğunu düşündüğünü aktardı.

Oğlunun organlarının İsrail tarafından çalınmış olmasından korktuğunu ifade eden Filistinli anne, şunları söyledi:

"İsrail'in, şehitlerin organlarını çalmasına izin vermeyin, bunu durdurun. Ben oğlumu, organları tam olarak geri istiyorum. Ben bir anneyim ve oğlumun tek bir organının bile eksik olmasını istemiyorum. Onu bana olduğu gibi geri verin."

İsrail'in, dünyanın gözü önünde Filistinlilerin naaşlarından organ çalma cesaretini kendinde bulduğuna dikkati çeken Kaddih, "Bu büyük bir suç. İsrail'in bu suçun hesabını vermesi ve cezalandırılması gerekir." diye konuştu.

İsrail'in işlediği suçlar, organ çalabileceğini gösteriyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği soykırım ile okullar, hastaneler ve sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırıları ve toplu infazların onu, potansiyel organ hırsızı haline getirdiğini söyledi.

Şu ana kadar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan 80 Filistinlinin naaşını teslim aldıklarını kaydeden Kudra, İsrail'in bu kişilerin kimliklerine, nerede alıkonuldukları ya da nasıl öldürüldüklerine ilişkin hiçbir bilgi vermediğini aktardı.

"İsrail, suç işleme potansiyeli ve davranışıyla, her defasında Filistinlilere ve şehitlerin naaşlarına yönelik ahlaksızlığını gösterdi." diyen Kudra, uluslararası kurumlardan, Filistinlileri ve şehitlerin naaşlarını organ hırsızlığına karşı korumasını istedi.

Kudra ayrıca, uluslararası toplumu, İsrail'i dizginlemeye ve uluslararası insancıl hukuka ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesine aykırı bu davranışlara son verdirmeye çağırdı.