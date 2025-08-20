İsrail'in Gazze İşgali Hukuka Aykırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze İşgali Hukuka Aykırı

20.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Khaled Al-Shouli, İsrail'in Gazze işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve sorumluluk taşıdığını açıkladı.

Filistin asıllı avukat ve hukuk danışmanı Khaled Al-Shouli, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme kararının hukuka aykırı olduğunu, Tel Aviv hükümetinin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi.

Bu karar, dünya genelinde birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun tepkisini çekti.

Filistin asıllı Fransa ve Ürdün vatandaşı avukat Al-Shouli, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde "Filistin devletindeki durum" başlıklı soruşturma dosyası kapsamında 9 Temmuz'da mahkemeye sundukları şikayet dilekçeleri ve İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Al-Shouli, 9 Temmuz'da UCM'ye sundukları 2 şikayet dilekçesinin, 9 Kasım 2023'te Filistinli mağdurların avukatlarının soykırım suçu gerekçesiyle aynı mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Başka tanık ifadelerini ve belgeleri de UCM'ye sunacaklarını dile getiren Al-Shouli, Gazze'de açlığın savaş suçu olarak kullanılmasına ilişkin ve Filistinli tutuklular için sundukları 2 dilekçenin birbirini tamamladığını vurguladı.

Al-Shouli, bu dilekçelerin UCM Başsavcısı Karim Khan'ın ekibi tarafından incelenmesini olumlu bir yanıt olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sundukları delillerle ilgili Al-Shouli, şunları kaydetti:

"Bu unsurların doğrulanması, değerlendirilmesi ve Filistin'deki duruma ilişkin dosyaya eklenmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü burada 'Filistin devletindeki durum' adlı bir vakayla karşı karşıyayız. Bu durum birçok dosyayı kapsıyor. Yalnızca tutuklular, açlık, savaş suçları, Gazze'de şu anki insanlığa karşı suçlar değil, Batı Şeria'daki sömürge suçu ve diğer suçların yanı sıra genel olarak Filistinli mültecilere karşı işlenen suçlar da bulunuyor. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu unsurları dosyaya ekleyebilmek için tüm bu girişimlere açık.???????"

"Filistin'in tamamının işgali hukuka aykırı"

Al-Shouli, birçok insanın İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının niteliğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Buna 'İsrail işgali' diyoruz." dedi.

Gazze'yi yeniden işgal eden ve burada müdahalelerde bulunan İsrail'in uluslararası sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Al-Shouli, İsrail'in Gazze'yi işgal kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Al-Shouli, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin hukuka aykırı olduğu görüşünü bildirdiğini hatırlatarak, "Filistin işgal altında ve işgal hukuka aykırı. Bu nedenle Lahey'deki UAD, hukuka aykırı olan bu durum hakkında bir görüş bildirdi." diye konuştu.

"Soykırım suçlarından sorumlu tüm İsrailli yetkililer UCM'de sırayla yargılanmalı"

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinden, bir bedel ödemeden her türlü avantajı elde etmek istediğine işaret eden Al-Shouli, uluslararası kurumlara, İsrail'in işgal eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu ve bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylemek adına gerekli unsurları toplamak için çalıştıklarını anlattı.

Al-Shouli, "Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve hatta soykırım suçlarından sorumlu tüm İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sırayla yargılanmalı, ayrıca İsrail devletinin sorumluluğu da Uluslararası Adalet Divanı'nda ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararıyla UCM'nin statüsünde tanımlanan 4. suç olan "saldırı suçuyla" karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Al-Shouli, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerinin ve ilhaklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olduğuna işaret etti.

Al-Shouli, "İsrail devletinin, yükümlülüklerine uyması gereken BM'ye üye devletlerden olduğunu ve aynı zamanda BM Şartı'na da uyması gerektiğini çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Avukat Al-Shouli, bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk alıp, BMGK'ye başvurması ve İsrail'in kararlarından vazgeçip uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için başka baskı araçları oluşturması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için uluslararası bir güç gerekiyor"

Al-Shouli, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için ekonomik ve diplomatik yaptırımların uygulanabileceğini, bu ülkeyi uluslararası arenada tecrit etmenin, kendi hata, kusur ve suçlarını kabul edip telafi etmeye iteceğini belirtti.

ABD'nin İsrail'i koşulsuz desteklediğine dikkati çeken Al-Shouli, "İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için uluslararası bir güç gerekiyor." dedi.

Al-Shouli, Filistin devletinin resmi olarak tanınmasının bu ülkeye daha fazla meşruiyet kazandıracağını vurgulayarak, Filistin'in farklı Avrupa ülkelerinin kendisini tanımasını memnuniyetle karşıladığına inandığını ve bu durumun farklı ülkeleri teşvik ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Tel Aviv, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze İşgali Hukuka Aykırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze İşgali Hukuka Aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.