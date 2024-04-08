İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları altı aydır devam ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan yıkıcı saldırıları, Filistinlilerin kıtlığa sürüklenmesi ve her geçen gün artan insani krizlerin gölgesinde altı ayı geride bıraktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunan kararına rağmen Gazze'yi moloz yığınına çeviren ve bölge sakinlerini güneye göç etmeye zorlayan İsrail'in saldırıları, başladığı günden bu yana aralıksız devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 6 aydır düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler arasında 484 sağlık personeli, 65 sivil savunma personeli, 140 gazeteci ve en 30'u görevi başındayken 224 yardım görevlisi bulunuyor.

Ayrıca, Gazze Şeridi genelinde İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu başta enkaz altında kalanlar olmak üzere kayıp kişilerin sayısı 7 bine ulaştı.

İsrail saldırıları sonucu annesiz ve babasız kalan çocukların sayısının 17 bin olduğu belirtildi.

Gazze moloz yığınına dönüştü

İsrail'in havadan, karadan ve denizden şiddetli saldırılarına hedef olan Gazze, Han Yunus ve kuzey bölgeleri başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu Gazze Şeridi, yıkılan binaların oluşturduğu geniş moloz alanlarına dönüştü.

Kanlı saldırılar, evlerde ve altyapıda büyük yıkıma yol açtı. BM yetkilileri yaptıkları açıklamalarda bölgeyi "yaşanmaz" ve bölgedeki durumu kelimenin tam anlamıyla "felaket" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 70 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığını; bu yapıların yaşanmaz hale geldiğini belgeledi.

Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki 171 hükümet merkezi ile 100 eğitim kurumu tamamen, 305'i ise kısmen yıkıldı. Saldırılara hedef olan 229 cami tamamen yıkılırken, 297 cami kısmen zarar gördü. Ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihi alanı da yıktı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutu ve hızının şok edici olduğunu belirterek, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Bankası ve BM'nin raporlarına göre saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın maliyetinin yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu; bunun Filistin'in 2022'deki gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 97'sine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Gazze Şeridi'nde üretimin neredeyse tamamen durması ve bunun Batı Şeria'daki yansımalarının bir sonucu olarak saldırının günlük kayıplarının değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olarak öngörülüyor.

Gazze'nin karadan işgali devam ediyor

Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarıyla İsrail ordusu arasındaki çatışmalar karadan da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları liderliğindeki grupların yaptığı açıklamalara göre, çatışmalar bölgenin farklı eksenlerinde yürütülüyor.

İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan 7 Nisan'da çekildiğini açıkladı.

Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.

Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.

İsrail Gazze saldırılarında hava kuvvetlerindeki tüm askeri birimlerinin ardından deniz, kara, mühendislik ve istihbarat güçlerinin yanı sıra akıllı bombalar, daha önce kullanılmamış yeni silahlar, yapay zekaya dayalı araçlar kullandı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü, yaklaşık bin 500'ü kara işgali sürecinde olmak üzere 3 binden fazla askerin de yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki hastaneler de saldırılardan kurtulamadı. İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresine 14 gün boyunca uyguladığı kuşatma ardında büyük bir yıkım, insani felaket bıraktı; çevredeki evler, yerleşkedeki binalardan bazıları, oksijen istasyonları ve jeneratörler yakıp yıkıldı.

Ordunun bölgede gerçekleştirdiği korkunç katliamın boyutları, daha sonra evlerin enkazı altında, sokaklarda ve yollarda elleri ayakları bağlı şekilde bulunan cansız bedenlerle gözler önüne serildi.

Kıtlık ve sağlık sorunları

Saldırılar 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyon kişiyi yerinden yurdundan etti. Filistinliler mülteci kamplarına, yol kenarlarına ya da akrabalarına sığınmak zorunda kaldı.

Temel ihtiyaçlardan bile yoksun olan Filistinlilerin insani olmayan şartlar altında yaşamak zorunda kaldıkları kamplarda salgın hastalıklar yayıldı.

Gazze'nin genelinde yaşanan gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı sebebiyle kuzeyde 30 çocuk açlıktan öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenmeden muzdarip iki yaşın altındaki çocukların oranı yüzde 31'e ulaştı.

Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nde 6 aydır İsrail saldırıları, kıtlık, salgın hastalıklar ve başka birçok zorlukla mücadele eden Filistinliler, her şeye rağmen ramazan ayını eda etmeye çalışıyor. İnsanlar namazlarını saldırılarda yıkılan camilerin enkazı üzerinde kılıyor.

Enkaz üzerinde de olsa topraklarında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, hasarlı camiler çevresinde bir araya gelip Kur'an-ı Kerim okuyor, itikafa kalıyor, ders halkaları yapıyor, teravih namazlarını eda ediyor.

Filistinliler, bulabildikleri her koşulda hayatlarını yeniden kurmaya gayret gösteriyor. Tatlıcı dükkanlarından bazıları İsrail tehditlerine aldırış etmeden kısıtlı imkanlarla yeniden üretime başladı.

İsrail'İn Gazze'de yarattığı bu trajedi, Güney Afrika'yı 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmaya sevketti.

BMGK ise ramazan ayı boyunca derhal ateşkes olmasını talep eden bir karar aldı.

Ancak İsrail bu kararların hiçbirine uymadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ateşkesi Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi şartına bağladı.

Netanyahu, "Bugün savaşın başlamasının altıncı ayını kutluyoruz." diyen Netanyahu, saldırılardaki başarıların çok iyi olduğunu ifade etti.