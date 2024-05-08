İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail\'in Gazze ve Refah\'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu, Gazze'nin doğusunda bir cami çevresindeki Filistinliler hedef alındı. Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Refah kentindeki belediye binası ve çevresi de saldırıya uğradı.

08.05.2024 20:09
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İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında yer alan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bölgelere topçu ateşi açması sonucu ise Filistinli bir genç öldü.

Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alınırken, savaş uçakları kentteki Doğu Mezarlığı, Refah Sınır Kapısı civarı ve doğusundaki Es-Selam Mahallesi çevresinde çok sayıda alanı hedef aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika

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