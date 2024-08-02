İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belitti.

Basal, Gazze kentinin batısındaki Emel Oteli arkasında bir grup sivilin hedef alındığı bombalı saldırıda da 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğünü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.