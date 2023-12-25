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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli öldü

Filistin devlet televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Megazi mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. İsrail güçleri, kamplar arasındaki ana yolları bombalayarak ambulansların ve sivil araçların hedeflenen yerlere ulaşmasını engelledi.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli öldü
25.12.2023 - 09:57,
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GAZZE, 25 Aralık (Xinhua) -- Filistin devlet televizyonu, Pazar günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 70 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, hava saldırısının kalabalık bir yerleşim bölgesini vurması nedeniyle ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu söyledi. Sözcü, İsrail güçlerinin merkezi bölgede kamplar arasındaki ana yolları bombalayarak ambulansların ve sivil araçların hedeflenen yerlere ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Yerel kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgilere göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yerel hastanelerin daha fazla yaralıyı kabul etmesi ise an itibarıyla oldukça zorlaşmış durumda.

Kaynaklar, İsrail ordusunun, Megazi mülteci kampının yanı sıra Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc mülteci kampına ve güneydeki Han Yunus kentine de saldırdığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı son açıklamaya göre, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20.424'e ulaşırken, 54.036 kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu geçtiğimiz hafta sonu Gazze'de toplam 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü doğruladı. Böylece Gazze'deki kara harekatı sırasında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 154'e yükseldi. İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı ve yaklaşık 1.200 İsraillinin ölümü, 200'den fazla kişinin ise rehin alınmasıyla sonuçlanan saldırıya misilleme olarak Gazze'deki kara harekatını başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua
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