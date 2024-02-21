İsrail'in Gazze'deki saldırısında 12 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında 12 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında 12 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat mülteci kampında bulunan bir yerleşim yerine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

21.02.2024 12:21
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GAZZE, 21 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında bulunan bir yerleşim yerine Salı günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda en az 12 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki saldırısında 12 Filistinli öldü - Son Dakika
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