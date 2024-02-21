İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında 12 Filistinli öldü

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GAZZE, 21 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında bulunan bir yerleşim yerine Salı günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda en az 12 Filistinli öldürüldü.