İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 3 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 3 Kişi Öldü

İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırıları: 3 Kişi Öldü
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İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

GAZZE, 30 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gazze ve Han Yunus kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bölge sakinleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, çarşamba günü İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde bir araya gelen Filistinlilere düzenlediği füze saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Sağlık yetkilileri de Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra yönelik İsrail hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu ise saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze Şeridi'nde son haftalarda İsrail'in evlere, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına, Filistinlilerin toplandığı alanlara ve Hamas üyelerine yönelik hava saldırılarında artış yaşanıyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cansız bedeni ve 29 yaralı getirildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1.209 kişi hayatını kaybetti. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan can kaybı 73.335'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 3 Kişi Öldü - Son Dakika

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