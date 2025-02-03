İsrail'in Gazze'ye Yardımları Engellemesi

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediğini ve geciktirdiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in imzaladığı ateşkes anlaşmasına uymadığı, ateşkes kapsamındaki insani protokolü geciktirdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarının sebep olduğu insani krize dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokole rağmen Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu barınma, gıda ve insani yardımların Gazze'ye girişini engellediği aktarıldı.

Ateşkes kapsamındaki insani protokole göre Gazze'ye 60 bin karavan, 200 bin çadır, 7 gün boyunca 50'si yakıt olmak üzere günlük 600 yardım tırının yanı sıra insani ve tıbbi yardımlar ile sivil savunma görevlilerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanların ulaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak işgalci İsrail, engeller çıkararak insani protokolün uygulanmasını geciktiriyor. Bu durum Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştırıyor ve sivil halkın sıkıntılarını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye çeşitli yardım ve ekipmanların ulaştırılmasını engellemesinin ciddi yansımaları ile olumsuz etkilerinin olacağı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesinden ortaya çıkacak sonuçlardan İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Ateşkesin garantörü ülkelere ve uluslararası kesimlere sorumluluklarını etkili bir şekilde üstlenme ve ateşkes kapsamındaki insani protokol hükümlerinin engelsiz bir şekilde uygulanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.