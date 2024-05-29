İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bolu'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bolu'da protesto edildi

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Bolu\'da protesto edildi

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Dernek Başkanı Fethi Sarımsakçı, Gazze'de yaşanan vahşi katliam ve soykırıma dikkat çekerek, dünyanın şahitlik ettiği direnişe vurgu yaptı.

29.05.2024 21:25
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Bolu'da yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan protestocular sloganlar atarak cadde üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Fethi Sarımsakçı, Gazze'de yaklaşık 8 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliam ve soykırımının yaşandığını belirterek, bu saldırılara karşı insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birine tüm dünyanın şahitlik ettiğini kaydetti.

Konuşmadan sonra dua eden vatandaşlar, oturma eyleminin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bolu'da protesto edildi - Son Dakika

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