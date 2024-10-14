İsrail'in hastane avlusundaki çadırlarını bombaladığı Filistinliler, yaşadıklarını anlattı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alarak bir yılı aşkın süredir, sivillere karşı işlediği saldırılara bir yenisini ekledi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarından kaçarak birçok kez yerinden edilen Filistinliler, İsrail saldırılarının hedefi olmamak için güvenli olduğunu düşündüğü hastane avluları ve çevresinde kurdukları çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun gece saatlerinde hastane bahçesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı ve bombardıman sebebiyle hastane bahçesinde büyük bir yangın meydana geldi.

Saldırı nedeniyle siviller, hasta ve yaralılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler paniğe kapıldı.

"Ne yapacağımızı bilemedik"

İsrail saldırısından kurtulan Ahmed el-Hattab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombardıman sebebiyle hastane bahçesinin yangın yerine dönüştüğünü söyledi.

Hattab, "Çocuklarımla uyumaya çalışıyordum, aniden gecenin sessizliğini bozan patlamalar oldu ve yangınlar kısa sürede çadırlara yayıldı. Ne yapacağımızı bilemedik." dedi.

Şiddetli patlama ve yangın sebebiyle hastane çevresinde korku ve paniğin hakim olduğunu belirten Hattab, çadırlardaki mutfak tüplerinin de patlaması sebebiyle yangının anında büyüdüğüne dikkati çekerek, "Yangın kısa sürede her şeyi kül etti, çadırlar kömür yığınlarına dönüştü." ifadesini kullandı.

İsrail bombardımanının ardından gazeteciler, sağlık çalışanları ve yerinden edilen Filistinlilerin korkuyla hastanenin içine sığındığını anlatan Hattab, bazı kişilerin kaçmaya çalıştığını bazılarının da kurtarabildiği eşyalarını kurtarmaya çalıştığını aktardı.

"Manzara dehşet vericiydi"

Saldırının tanığı Filistinli gazeteci Ali Hamed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Manzara dehşet vericiydi. Yiyecek kalıntıları, eşyalar ve yanan çadırlardan başka hiçbir şey kalmadı." dedi.

İsrail'in Aksa Şehitleri Hastanesi çevresini yeniden hedef almasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hamed, "Burası yerinden edilen Filistinlilerle doluydu şimdiyse kül yığını oldu." diye konuştu.

"Yaklaşan alevleri görüyordum"

Yerinden edilen Filistinliler, sağlık çalışanları ve gazeteciler kısıtlı imkanlarla hastane bahçesinde çıkan yangını söndürmeye çalışsa da çıkan yangın el yordamıyla söndürülebilecek gibi değildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınsa da söndürülünceye kadar ciddi zarar verdi.

İsrail saldırısının ardından trajik anların yaşandığı hastane bahçesinde, acil servisin önünde korkudan ağlayan ve konuşamayan çocuk Maha es-Sersek'in görüntüleri basında ve sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Sakinleştikten sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Filistinli çocuk, "Yaklaşan alevleri görüyordum, patlama seslerini de duydum ama kıpırdayamadım." dedi.

İsrail saldırısının geride bıraktığı hasar ve yıkıma ilişkin sosyal medya aktivistleri de sıkça paylaşımda bulundu.

Aktivist Salih el-Caferavi, paylaştığı videoda acı bir şekilde ağlayarak, "Kadınlar, çocuklar ve adamlar gözlerim önünde yandılar ve ben hiçbir şey yapamadım." ifadelerini kullandı.

Diğer bir aktivist Hani Ebu Rızk'ın yayımladığı videoda da meydana gelen yangının büyüklüğü görüldü.

İsrail'in hedefi olan Aksa Şehitleri Hastanesindeki durumun vehameti yangının söndürülmesinin ardından daha da belirgin oldu.

Temel yaşam malzemelerinin kısıtlı olmasından muzdarip Filistinliler, çaresizce küle dönmüş çadırlarındaki eşyalarını ve yiyeceklerini kurtarmaya çalıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane avlusundaki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını kınayarak, bunun Gazze'de uygulanan soykırımın bir parçası olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 40 kişinin çoğunun kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilenlerin çadırlarını 7. kez bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun hastane avlusunda katliam yaptığına dikkati çekilerek, 4 kişinin ölümüne 40 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı kınandı.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilere karşı işlenen suçlardan tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durdurulması için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.