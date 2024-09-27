İsrail Saldırısında Genç Gelin Ailesiyle Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında düğün hazırlıkları yapan 23 yaşındaki Maya Garib, annesi, babası ve kardeşleriyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in Sur kentine düzenlediği hava saldırısında ağabeyi dışındaki tüm aile fertleriyle birlikte yaşamını yitiren Maya Garib, Lübnan Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra gelecek ay düğün yapmayı planlıyordu.

Aynı saldırıda yaşamını yitiren Garib'in kızkardeşi Raşa Garib de Lübnan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu.

Lübnan Üniversitesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, 2024 mezunu Maya Garib ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Raşa Garib'in İsrail saldırısında öldüğü hatırlatılarak, genç kardeşler için taziyede bulunuldu.

Düğün hazırlıkları yapan Maya Garib, Lübnan'da günlerden beri sosyal medyada "Güneyin Gelini" etiketiyle öne çıkıyor.

Leyal Hadda isimli sosyal medya kullanıcı, X hesabından Garib'in fotoğrafını, "Mimar Maya Garib, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürdüğü sivillerden biriydi." ifadeleriyle paylaştı.

Catherine Daher isimli kullanıcı da Garib'in nişan fotoğrafını, "Bu görüntü alışık gelmiyor, gökyüzü gelini oldu. Şehit Maya Garib'in nişanlısı Ahmed Hudra, nişanlısını ailesiyle son yolculuğuna uğurluyor." sözleriyle paylaştı.