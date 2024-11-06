İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 25 Ölü

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BEYRUT, 6 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Lübnan Dağı'ndaki Şuf bölgesine bağlı Barja kasabasında bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybederken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Baalbek'teki Talia belediyesi, Baalbek-Hirmil Valiliği ile Lübnan'ın güney ve doğusundaki kasaba ve köylere düzenlenen İsrail saldırılarında da can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa-Cdeidat Yabous sınır kapısında bir kamyoneti hedef alan saldırısında da bir kişi yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, işgal altındaki Golan'da İsrail'in 810. Hermon Tugayı'nın karargahı olan Ma'ale Golani kışlasını ve İsrail'in çeşitli şehirlerindeki İsrail güçlerini roketlerle vurduklarını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail-Hizbullah çatışmasının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.013'e, yaralananların sayısı ise 13.553'e ulaştı.